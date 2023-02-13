Atelier Fresque du Climat Espace des Mondes Polaires Prémanon
Atelier Fresque du Climat Espace des Mondes Polaires Prémanon jeudi 9 avril 2026.
Atelier Fresque du Climat
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:30:00
fin : 2026-04-09 17:30:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-16
Atelier changement climatique.
En 3 heures, l’atelier collaboratif la Fresque du Climat permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.
Toutes les informations sur https://www.espacedesmondespolaires.org/event/fresque-du-climat/2023-02-13/. .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
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English :
L’événement Atelier Fresque du Climat Prémanon a été mis à jour le 2026-03-12 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses