Atelier fresque du Numérique Rennes

Atelier fresque du Numérique
12 Rue de Bourgogne Rennes Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-10 18:30:00
fin : 2025-11-10 21:30:00
La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif dont le but est de sensibiliser et former les participant·es aux enjeux environnementaux du numérique. L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions pour un numérique plus durable, puis à ouvrir des discussions entre les participant·es sur le sujet. .
12 Rue de Bourgogne Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 98 96 37 25
