Atelier | Fresque du plastique Théâtre L’étoile du nord Paris

La Fresque du Plastique est un atelier collaboratif qui amène ses participant·e·s à porter un regard sur l’entièreté du cycle de vie des plastiques. Elle nous invite à nous demander comment nous nous positionnons individuellement ou collectivement, et quels sont nos moyens et nos opportunités d’améliorer l’impact de notre utilisation de plastique sur l’environnement.

SOYONS ECO-CITOYEN·NE·S ! Temps fort dédié à l’environnement, à l’écologie et au vivre ensemble.

Le lundi 11 mai 2026

de 19h00 à 22h00

payant

De 10 à 15 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-12T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-11T19:00:00+02:00_2026-05-11T22:00:00+02:00

Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/programmation/spectacles/open-space +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/



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