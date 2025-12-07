Atelier fresques participatives au Musée des Automates Musée des Automates Falaise

Atelier fresques participatives au Musée des Automates

Musée des Automates Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Fresques participatives Ateliers gratuits pour créer fresques en Lego sur le thème de Noël et les dessins de Tébo, présence obligatoire d’un adulte.

Participative frescoes Free workshops to create Lego frescoes on the theme of Christmas and Tébo’s drawings, with an adult present.

