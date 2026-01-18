Atelier Frida Kahlo à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon

Atelier Frida Kahlo à la Petite Cabane

Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon Gironde

Tarif : – – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Atelier pour rendre hommage à Frida Kahlo en réinventant son célèbre portrait avec la technique du papier Craft en 3D. Apprenez plus sur cette technique et partez avec votre propre création originale et unique. .

Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 03 10 30 bonjour@lapetitecabane.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Frida Kahlo à la Petite Cabane Galgon a été mis à jour le 2026-01-16 par OT du Fronsadais