Atelier Frise du Patrimoine Amiens mercredi 10 décembre 2025.
15 Rue Marc Sangnier Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2025-12-10 14:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-10 2025-12-20
Aidez-nous à reconstituer la frise du patrimoine!
Remettez les neufs bâtiments du patrimoine restaurés dans les Hauts-de-France dans l’ordre chronologique en vous aidant de l’exposition. Un jeu ludique pour toute la famille.
Réservation https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-architecture-des-hauts-de-france
15 Rue Marc Sangnier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
English :
Help us reconstruct the heritage frieze!
Put the nine heritage buildings restored in Hauts-de-France back into chronological order, with the help of the exhibition. A fun game for all the family.
Booking: https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-architecture-des-hauts-de-france
