Atelier Frise du Patrimoine

15 Rue Marc Sangnier Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-20

Aidez-nous à reconstituer la frise du patrimoine!

Remettez les neufs bâtiments du patrimoine restaurés dans les Hauts-de-France dans l’ordre chronologique en vous aidant de l’exposition. Un jeu ludique pour toute la famille.

Réservation https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-architecture-des-hauts-de-france

Aidez-nous à reconstituer la frise du patrimoine!

Remettez les neufs bâtiments du patrimoine restaurés dans les Hauts-de-France dans l’ordre chronologique en vous aidant de l’exposition. Un jeu ludique pour toute la famille.

Réservation https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-architecture-des-hauts-de-france .

15 Rue Marc Sangnier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 62 04

English :

Help us reconstruct the heritage frieze!

Put the nine heritage buildings restored in Hauts-de-France back into chronological order, with the help of the exhibition. A fun game for all the family.

Booking: https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-architecture-des-hauts-de-france

L’événement Atelier Frise du Patrimoine Amiens a été mis à jour le 2025-12-07 par OT D’AMIENS