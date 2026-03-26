Atelier Fungal futur Adopte un champignon ! | TURFU Festival Le Dôme Caen

Atelier Fungal futur Adopte un champignon ! | TURFU Festival

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:00:00

fin : 2026-04-07 17:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Connaissez-vous les matériaux à base de champignons ?

Ils sont biodégradables, légers, évolutifs, confortables et avec d’excellentes performances thermiques et acoustiques.

De nombreux usages existent déjà planche de surf, panneaux isolants, mobilier, etc.

Gratuit, inscription obligatoire. Connaissez-vous les matériaux à base de champignons ?

Ils sont biodégradables, légers, évolutifs, confortables et avec d’excellentes performances thermiques et acoustiques.

De nombreux usages existent déjà planche de surf, panneaux isolants, mobilier, etc.

Cet atelier invite à repenser la place du vivant dans nos objets du quotidien, à mieux comprendre le rôle des champignons dans les cycles biologiques et à interroger l’industrialisation de pratiques constructives.

En lien avec des architectes passionnés, un chercheur en toxicologie et une cultivatrice de pleurotes, venez découvrir les étapes de la culture et la production d’objets en myco-matériaux.

Chacun pourra repartir avec sa création un moule inoculé avec du mycélium. Démoulage au bout d’un mois !

Intervenant·e·s

Allan Soares architecte

David Garon chercheur, spécialiste des champignons Laboratoire ABTE

Héloïse Rey cultivatrice de champignons

Violette Pezier architecte .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Atelier Fungal futur Adopte un champignon ! | TURFU Festival

Have you heard of mushroom-based materials?

They are biodegradable, lightweight, flexible, comfortable and offer excellent thermal and acoustic performance.

There are already many uses for them: surfboards, insulating panels, furniture, etc.

L’événement Atelier Fungal futur Adopte un champignon ! | TURFU Festival Caen a été mis à jour le 2026-03-24 par Calvados Attractivité