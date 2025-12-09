Atelier Furoshiki Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

Atelier Furoshiki Place de la République Ancenis-Saint-Géréon mardi 9 décembre 2025.

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-12-09 18:00:00

fin : 2025-12-09 19:00:00

2025-12-09

Découvrez le furoshiki, tradition japonaise

Durant cet atelier d’une heure, apprenez à emballer un cadeau avec un carré de tissu. Vous n’aurez plus besoin de papier cadeau !

Durée 1h.

Inscription conseillée par téléphone ou à la médiathèque de La Pléiade. .

Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

English :

Discover furoshiki, a Japanese tradition

German :

Entdecken Sie die japanische Tradition Furoshiki

Italiano :

Scoprite la tradizione giapponese del furoshiki

Espanol :

Descubra la tradición japonesa del furoshiki

