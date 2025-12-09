Atelier Furoshiki Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
Atelier Furoshiki Place de la République Ancenis-Saint-Géréon mardi 9 décembre 2025.
Atelier Furoshiki
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Découvrez le furoshiki, tradition japonaise
Durant cet atelier d’une heure, apprenez à emballer un cadeau avec un carré de tissu. Vous n’aurez plus besoin de papier cadeau !
Durée 1h.
Inscription conseillée par téléphone ou à la médiathèque de La Pléiade. .
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30
English :
Discover furoshiki, a Japanese tradition
German :
Entdecken Sie die japanische Tradition Furoshiki
Italiano :
Scoprite la tradizione giapponese del furoshiki
Espanol :
Descubra la tradición japonesa del furoshiki
