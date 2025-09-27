Atelier Furoshiki Bibliothèque Georges Brassens Paris

Atelier Furoshiki Bibliothèque Georges Brassens Paris samedi 27 septembre 2025.

Le terme furoshiki désigne

une technique traditionnelle japonaise de pliage de tissu permettant

d’emballer des cadeaux ou de transporter des objets du quotidien.

Le 27 septembre, venez les mains libres : les carrés de tissus nécessaires à votre apprentissage sont déjà prévus !

Initiation à l’art du Furoshiki pour les 10-15 ans.

Le samedi 27 septembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public enfants et jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T18:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T15:00:00+02:00_2025-09-27T17:00:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr