Atelier Furoshiki Médiathèque Bressuire

Atelier Furoshiki Médiathèque Bressuire samedi 13 décembre 2025.

Atelier Furoshiki

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez découvrir comment emballer vos cadeaux avec du tissu grâce aux pliages en furoshiki. Vous pourrez aussi customiser votre support pour un emballage unique et réutilisable.

À partir de 10 ans, sur réservation. .

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr

English : Atelier Furoshiki

German : Atelier Furoshiki

Italiano :

Espanol : Atelier Furoshiki

L’événement Atelier Furoshiki Bressuire a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Bocage Bressuirais