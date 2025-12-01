Atelier Furoshiki Médiathèque Bressuire
Atelier Furoshiki Médiathèque Bressuire samedi 13 décembre 2025.
Atelier Furoshiki
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Venez découvrir comment emballer vos cadeaux avec du tissu grâce aux pliages en furoshiki. Vous pourrez aussi customiser votre support pour un emballage unique et réutilisable.
À partir de 10 ans, sur réservation. .
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr
