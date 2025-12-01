Atelier Furoshiki Châteauroux

Atelier Furoshiki Châteauroux vendredi 12 décembre 2025.

131 Rue Grande Châteauroux Indre

Début : Vendredi 2025-12-12
fin : 2025-12-12

2025-12-12

Le Albert Coffee Shop vous propose un atelier Furoshiki de Noël (avec @megumi) !
Découvrez l’art d’emballer à la japonaise avec élégance. Réutilisez un tissu pour emballer vos cadeaux de Noël ! 20  .

131 Rue Grande Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 24 86  contact@albertcoffeeshop.fr

English :

The Albert Coffee Shop offers a Christmas Furoshiki workshop (with @megumi)!

German :

Der Albert Coffee Shop bietet Ihnen einen weihnachtlichen Furoshiki-Workshop (mit @megumi)!

Italiano :

L’Albert Coffee Shop offre un workshop di Furoshiki natalizio (con @megumi)!

Espanol :

La cafetería Albert ofrece un taller de furoshiki navideño (con @megumi)

