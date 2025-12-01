Atelier Furoshiki Châteauroux
Atelier Furoshiki Châteauroux vendredi 12 décembre 2025.
Atelier Furoshiki
131 Rue Grande Châteauroux Indre
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Le Albert Coffee Shop vous propose un atelier Furoshiki de Noël (avec @megumi) !
Découvrez l’art d’emballer à la japonaise avec élégance. Réutilisez un tissu pour emballer vos cadeaux de Noël ! 20 .
131 Rue Grande Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 24 86 contact@albertcoffeeshop.fr
English :
The Albert Coffee Shop offers a Christmas Furoshiki workshop (with @megumi)!
German :
Der Albert Coffee Shop bietet Ihnen einen weihnachtlichen Furoshiki-Workshop (mit @megumi)!
Italiano :
L’Albert Coffee Shop offre un workshop di Furoshiki natalizio (con @megumi)!
Espanol :
La cafetería Albert ofrece un taller de furoshiki navideño (con @megumi)
L’événement Atelier Furoshiki Châteauroux a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Châteauroux Berry Tourisme