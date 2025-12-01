Atelier Furoshiki emballage zéro déchet Saint-Père-sur-Loire

Atelier Furoshiki emballage zéro déchet

2 Rue des Écoles Saint-Père-sur-Loire Loiret

Début : Vendredi 2025-12-19 15:30:00

fin : 2025-12-19 17:30:00

2025-12-19

Atelier zéro déchet astuces pour un emballage zéro déchet avec du tissu.

Apportez votre tissu et nous vous ferons une démonstration de ce que l’on peut en faire. (possibilité de vous dépanner)

– A partir de 6 ans sur inscription Par le réseau des Médiathèques du Val de Sully – .

