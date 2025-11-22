Atelier furoshiki Rue de l’Abbé David Galgon

Atelier furoshiki

Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon Gironde

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’art de l’emballage cadeau avec tissu. de 7 à 107 ans. .

Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 03 10 30 bonjour@lapetitecabane.fr

English : Atelier furoshiki

German : Atelier furoshiki

Italiano :

Espanol : Atelier furoshiki

L’événement Atelier furoshiki Galgon a été mis à jour le 2025-11-09 par OT du Fronsadais