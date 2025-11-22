Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier furoshiki Rue de l’Abbé David Galgon

Atelier furoshiki

Atelier furoshiki Rue de l’Abbé David Galgon samedi 22 novembre 2025.

Atelier furoshiki

Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon Gironde

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

L’art de l’emballage cadeau avec tissu. de 7 à 107 ans.   .

Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 03 10 30  bonjour@lapetitecabane.fr

English : Atelier furoshiki

German : Atelier furoshiki

Italiano :

Espanol : Atelier furoshiki

L’événement Atelier furoshiki Galgon a été mis à jour le 2025-11-09 par OT du Fronsadais