Atelier Furoshiki Médiathèque de Gasny Gasny

Atelier Furoshiki

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 11:30:00

fin : 2025-12-06 12:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Un papier cadeau stylé et zéro déchets ça vous tente ?

Venez apprendre cette technique japonaise traditionnelle de pliage et de nouage du tissu utilisée pour l’emballage de cadeaux ! .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr

L’événement Atelier Furoshiki Gasny a été mis à jour le 2025-11-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération