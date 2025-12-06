Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Furoshiki Médiathèque de Gasny Gasny

Atelier Furoshiki Médiathèque de Gasny Gasny samedi 6 décembre 2025.

Atelier Furoshiki

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 11:30:00
fin : 2025-12-06 12:30:00

Date(s) :
2025-12-06

Un papier cadeau stylé et zéro déchets ça vous tente ?
Venez apprendre cette technique japonaise traditionnelle de pliage et de nouage du tissu utilisée pour l’emballage de cadeaux !   .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57  mediatheque.gasny@sna27.fr

English : Atelier Furoshiki

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Furoshiki Gasny a été mis à jour le 2025-11-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération