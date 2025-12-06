Atelier Furoshiki Médiathèque de Gasny Gasny
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure
Début : 2025-12-06 11:30:00
fin : 2025-12-06 12:30:00
2025-12-06
Un papier cadeau stylé et zéro déchets ça vous tente ?
Venez apprendre cette technique japonaise traditionnelle de pliage et de nouage du tissu utilisée pour l’emballage de cadeaux ! .
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr
English : Atelier Furoshiki
