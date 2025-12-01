Atelier Furoshiki, j’emballe mes cadeaux Molsheim

Atelier Furoshiki, j’emballe mes cadeaux Molsheim mercredi 17 décembre 2025.

Atelier Furoshiki, j’emballe mes cadeaux

5 rue des remparts Molsheim Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-17 19:00:00

fin : 2025-12-17 21:00:00

2025-12-17

Venez apprendre l’art du furoshiki, cet art japonais de l’emballage réutilisable avec un tissu joliment noué. Vous pourrez créer de jolis emballages réutilisables pour noël mais aussi pour tout emballer au quotidien!

Venez participer à cet atelier en toute convivialité. Vous apprendrez les différentes façons de nouer votre furoshiki que ce soit pour vos emballages cadeau mais aussi pour faire des sacs. Cet art japonais est accessible, élégant, écoresponsable et minimaliste. Nous voyagerons ensemble au pays du soleil levant pour découvrir l’art d’offrir à la japonaise. Vous serez parés pour Noël. N’hésitez pas à venir avec vos cadeaux à emballer… .

5 rue des remparts Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 14 74 99 37 contact@emilishiki.fr

English :

Come and learn the art of furoshiki, the Japanese art of reusable wrapping with a beautifully knotted fabric. You’ll be able to create beautiful reusable wrappings for Christmas, but also for everyday use!

German :

Lernen Sie die Kunst des Furoshiki, der japanischen Kunst der wiederverwendbaren Verpackung mit einem schön geknüpften Stoff. Sie können hübsche wiederverwendbare Verpackungen für Weihnachten oder für den Alltag herstellen

Italiano :

Venite a imparare l’arte del furoshiki, l’arte giapponese di confezionare pacchetti riutilizzabili con un bellissimo tessuto annodato. Sarete in grado di creare bellissime confezioni riutilizzabili per il Natale, ma anche per l’uso quotidiano!

Espanol :

Venga y aprenda el arte del furoshiki, el arte japonés de envolver de forma reutilizable con un bonito tejido anudado. Podrás crear bonitos envoltorios reutilizables para Navidad, ¡pero también para el día a día!

