Atelier furoshiki La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 16:00 – 17:30

Gratuit : oui Gratuit Gratuit, sans inscription. En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap, Adulte – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Venez participer à notre atelier furoshiki le mercredi 18 mars 2026 pour apprendre à emballer des cadeaux avec du tissu selon la technique japonaise ! 2 sessions disponibles : 10h30-12h ou 16h00-17h30.

La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre 44240



