Atelier Furoshiki Rue des Arts Mésanger
Atelier Furoshiki Rue des Arts Mésanger samedi 29 novembre 2025.
Atelier Furoshiki
Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Découvrez le furoshiki, tradition japonaise pour emballer, ranger et transporter des objets
Durant cet atelier de deux heures, apprenez à emballer un cadeau avec un carré de tissu. Vous n’aurez plus besoin de papier cadeau !
Durée 2h.
Inscription conseillée par téléphone ou à la Bibliothèque Les mille et une pages. .
Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87
English :
Discover furoshiki, a Japanese tradition for wrapping, storing and transporting objects
German :
Entdecken Sie Furoshiki, eine japanische Tradition zum Verpacken, Aufbewahren und Transportieren von Gegenständen
Italiano :
Scoprite il furoshiki, la tradizione giapponese di avvolgere, conservare e trasportare gli oggetti
Espanol :
Descubra el furoshiki, la tradición japonesa de envolver, guardar y transportar objetos
