Atelier Furoshiki Rue des Arts Mésanger samedi 29 novembre 2025.

Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

2025-11-29

Découvrez le furoshiki, tradition japonaise pour emballer, ranger et transporter des objets

Durant cet atelier de deux heures, apprenez à emballer un cadeau avec un carré de tissu. Vous n’aurez plus besoin de papier cadeau !

Durée 2h.

Inscription conseillée par téléphone ou à la Bibliothèque Les mille et une pages. .

Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87

English :

Discover furoshiki, a Japanese tradition for wrapping, storing and transporting objects

German :

Entdecken Sie Furoshiki, eine japanische Tradition zum Verpacken, Aufbewahren und Transportieren von Gegenständen

Italiano :

Scoprite il furoshiki, la tradizione giapponese di avvolgere, conservare e trasportare gli oggetti

Espanol :

Descubra el furoshiki, la tradición japonesa de envolver, guardar y transportar objetos

