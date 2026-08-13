Atelier Furoshiki Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Atelier Furoshiki

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 14:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Le lutin Marine vous initie au Furishiki, l’art japonais de l’emballage en tissu. Apportez vos cadeaux à emballer et un tissu adapté (environ 3 fois la taille de l’objet), ou entrainez-vous avec le matériel de la médiathèque avant de le finaliser chez vous.

Dés 8 ans

Tout public .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

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English :

L’événement Atelier Furoshiki Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS