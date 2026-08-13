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AGENDA · Moëlan-sur-Mer

Atelier Furoshiki Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

samedi 5 décembre 2026 · Rue Pont-Ar-Laër · Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue Pont-Ar-Laër
Adresse
Médiathèque L'Ellipse
Ville
29350 Moëlan-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Moëlan-sur-Mer

Atelier Furoshiki

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 14:00:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Le lutin Marine vous initie au Furishiki, l’art japonais de l’emballage en tissu. Apportez vos cadeaux à emballer et un tissu adapté (environ 3 fois la taille de l’objet), ou entrainez-vous avec le matériel de la médiathèque avant de le finaliser chez vous.

Dés 8 ans
Tout public   .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39 

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English :

L’événement Atelier Furoshiki Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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