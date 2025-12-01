Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Furoshiki Pontarlier

Atelier Furoshiki Pontarlier samedi 20 décembre 2025.

Atelier Furoshiki

Médiathèque de Pontarlier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 12:00:00

Date(s) :
2025-12-20

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier et Kechara Créations.
Découvrez l’emballage japonais zéro déchet en tissu ! Pensez à apporter vos propres tissus (et cadeaux à emballer). Fabriquez également vos étiquettes de Noël. Tout public.   .

Médiathèque de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37  mediatheque@ville-pontarlier.com

English : Atelier Furoshiki

German : Atelier Furoshiki

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Furoshiki Pontarlier a été mis à jour le 2025-11-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS