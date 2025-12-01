Atelier Furoshiki Pontarlier
Atelier Furoshiki samedi 20 décembre 2025.
Atelier Furoshiki
Médiathèque de Pontarlier
Gratuit
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 12:00:00
2025-12-20
Organisé par la Médiathèque de Pontarlier et Kechara Créations.
Découvrez l’emballage japonais zéro déchet en tissu ! Pensez à apporter vos propres tissus (et cadeaux à emballer). Fabriquez également vos étiquettes de Noël. Tout public. .
Médiathèque de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
