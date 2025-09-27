ATELIER FUROSHIKI Saint-Martin-de-Lansuscle

Venez participer à un atelier de Furoshiki, ou l’art d’emballer avec du tissu à la japonaise. En binôme parent-enfant à partir de 4 ans, ou seul à partir de 6 ans.

Pensez à vous inscrire.

Informations et inscriptions auprès de Bulles de jeux au 06 03 98 82 00. .

La Chaloupe Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 6 03 98 82 00

English :

Come and take part in a Furoshiki workshop, or the art of Japanese-style cloth wrapping. In parent-child pairs from age 4, or on your own from age 6.

Don’t forget to sign up.

German :

Nehmen Sie an einem Furoshiki-Workshop teil, oder der Kunst, auf japanische Art mit Stoff zu verpacken. Als Eltern-Kind-Paar ab 4 Jahren oder allein ab 6 Jahren.

Denken Sie daran, sich anzumelden.

Italiano :

Partecipate a un laboratorio di Furoshiki, l’arte giapponese di avvolgere con la stoffa. Coppie di genitori e bambini dai 4 anni in su, o singoli dai 6 anni in su.

Non dimenticate di iscrivervi.

Espanol :

Participe en un taller de Furoshiki, el arte japonés de envolver con tela. Parejas de padres e hijos a partir de 4 años, o individuales a partir de 6 años.

No olvide inscribirse.

