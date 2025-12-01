Atelier Furoshiki

6 Rue de la Découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Et si on emballait les cadeaux autrement ?

Initiez-vous à une technique d’emballage zéro-déchet.

Vous pouvez apporter vos tissus et objets à emballer ou non.

Inscription recommandée.

.

6 Rue de la Découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque@sainte-sigolene.fr

English :

How about wrapping presents differently?

Learn a zero-waste wrapping technique.

You can bring your own fabrics and objects to wrap or not.

Registration recommended.

L’événement Atelier Furoshiki Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron