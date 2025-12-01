Atelier Furoshiki Sainte-Sigolène

Atelier Furoshiki Sainte-Sigolène samedi 13 décembre 2025.

Atelier Furoshiki

6 Rue de la Découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Et si on emballait les cadeaux autrement ?
Initiez-vous à une technique d’emballage zéro-déchet.
Vous pouvez apporter vos tissus et objets à emballer ou non.
Inscription recommandée.
6 Rue de la Découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   bibliotheque@sainte-sigolene.fr

English :

How about wrapping presents differently?
Learn a zero-waste wrapping technique.
You can bring your own fabrics and objects to wrap or not.
Registration recommended.

