Atelier Furoshiki Sainte-Sigolène
Atelier Furoshiki Sainte-Sigolène samedi 13 décembre 2025.
Atelier Furoshiki
6 Rue de la Découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2025-12-13 14:30:00
2025-12-13
Et si on emballait les cadeaux autrement ?
Initiez-vous à une technique d’emballage zéro-déchet.
Vous pouvez apporter vos tissus et objets à emballer ou non.
Inscription recommandée.
6 Rue de la Découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque@sainte-sigolene.fr
English :
How about wrapping presents differently?
Learn a zero-waste wrapping technique.
You can bring your own fabrics and objects to wrap or not.
Registration recommended.
