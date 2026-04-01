-Atelier Fusées à eau (pour les 7-12 ans) à Explora Provence Campus Aix-Provence-Marseille Georges Charpak Gardanne

-Atelier Fusées à eau (pour les 7-12 ans) à Explora Provence

Mardi 21 avril 2026 de 14h à 16h.

Mercredi 29 avril 2026 de 10h à 12h.

Mercredi 13 mai 2026 de 10h à 12h.

Mercredi 27 mai 2026 de 10h à 12h.

Mercredi 3 juin 2026 de 10h à 12h.

Mercredi 17 juin 2026 de 10h à 12h.

Mercredi 1er juillet 2026 de 10h à 12h.

Lundi 6 juillet 2026 de 10h à 12h.

Lundi 20 juillet 2026 de 10h à 12h. Campus Aix-Provence-Marseille Georges Charpak 880 route de Mimet Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 16:00:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-29 2026-05-13 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-17 2026-07-01 2026-07-06 2026-07-20

Décollage pour l’espace imminent !

À partir de bouteilles d’eau construisez une fusée qui décollera très haut dans le ciel ! Prêts pour une aventure spatiale ?



Les parents ne participent pas à cet atelier.

Merci d’apportez 2 bouteilles plastiques de boissons gazeuses de 1L ou 1,5L par personne. .

Campus Aix-Provence-Marseille Georges Charpak 880 route de Mimet Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Space lift-off imminent!

L’événement -Atelier Fusées à eau (pour les 7-12 ans) à Explora Provence Gardanne a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de Gardanne