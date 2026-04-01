-Atelier Fusées à eau (pour les 7-12 ans) à Explora Provence Campus Aix-Provence-Marseille Georges Charpak Gardanne
-Atelier Fusées à eau (pour les 7-12 ans) à Explora Provence Campus Aix-Provence-Marseille Georges Charpak Gardanne mardi 21 avril 2026.
-Atelier Fusées à eau (pour les 7-12 ans) à Explora Provence
Mardi 21 avril 2026 de 14h à 16h.
Mercredi 29 avril 2026 de 10h à 12h.
Mercredi 13 mai 2026 de 10h à 12h.
Mercredi 27 mai 2026 de 10h à 12h.
Mercredi 3 juin 2026 de 10h à 12h.
Mercredi 17 juin 2026 de 10h à 12h.
Mercredi 1er juillet 2026 de 10h à 12h.
Lundi 6 juillet 2026 de 10h à 12h.
Lundi 20 juillet 2026 de 10h à 12h. Campus Aix-Provence-Marseille Georges Charpak 880 route de Mimet Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 16:00:00
Date(s) :
2026-04-21 2026-04-29 2026-05-13 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-17 2026-07-01 2026-07-06 2026-07-20
Décollage pour l’espace imminent !
À partir de bouteilles d’eau construisez une fusée qui décollera très haut dans le ciel ! Prêts pour une aventure spatiale ?
Les parents ne participent pas à cet atelier.
Merci d’apportez 2 bouteilles plastiques de boissons gazeuses de 1L ou 1,5L par personne. .
Campus Aix-Provence-Marseille Georges Charpak 880 route de Mimet Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Space lift-off imminent!
L’événement -Atelier Fusées à eau (pour les 7-12 ans) à Explora Provence Gardanne a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de Gardanne