Atelier Futurologie – Le kit du futur Bibliothèque de Villons-les-Buissons Villons-les-Buissons samedi 8 novembre 2025.

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T10:00:00 – 2025-11-08T12:00:00

Fin : 2025-11-08T10:00:00 – 2025-11-08T12:00:00

Sommes-nous légitimes à réfléchir au futur de nos sociétés et de nos territoires ? Sommes-nous habilités à le construire ? Parce que l’avenir est l’affaire de toutes et tous, le projet Le Kit du Futur propose une approche citoyenne de la prospective. Cet atelier ludique permet de dépasser le sentiment d’illégitimité, d’affiner ses convictions et d’intégrer les perspectives des autres.

Bibliothèque de Villons-les-Buissons Rue de la Mairie 14610 Villons-les-Buissons Villons-les-Buissons 14610 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 52 09 87 63 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@villonslesbuissons.fr »}]

Atelier proposé par Territoires pionniers – maison de l’Architecture Normandie Imaginons demain

Département du Calvados