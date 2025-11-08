Atelier Futurologie – Le kit du futur Médiathèque les Motordus Blainville-sur-Orne

Atelier Futurologie – Le kit du futur Samedi 8 novembre, 15h00 Médiathèque les Motordus Calvados

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T15:00:00 – 2025-11-08T18:00:00

Fin : 2025-11-08T15:00:00 – 2025-11-08T18:00:00

Sommes-nous légitimes à réfléchir au futur de nos sociétés et de nos territoires ? Sommes-nous habilités à le construire ? Parce que l’avenir est l’affaire de toutes et tous, le projet Le Kit du Futur propose une approche citoyenne de la prospective. Cet atelier ludique permet de dépasser le sentiment d’illégitimité, d’affiner ses convictions et d’intégrer les perspectives des autres.

Médiathèque les Motordus 5 bis Rue du Général Leclerc, 14550 Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 06 02 06 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@blainville-sur-orne.fr »}]

Atelier proposé par Territoires pionniers – maison de l’Architecture Normandie Imaginons demain

Département du Calvados