Atelier gâche Lingreville Tourneville-sur-Mer

Atelier gâche Lingreville Tourneville-sur-Mer jeudi 17 juillet 2025.

Atelier gâche

Lingreville 55 Rue du 30 Juillet 1944 Tourneville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 15:00:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Atelier gâche à la boulangerie de Lingreville (Tourneville-sur-Mer).

À partir de 6 ans.

Atelier gâche à la boulangerie de Lingreville (Tourneville-sur-Mer).

À partir de 6 ans. .

Lingreville 55 Rue du 30 Juillet 1944 Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 accueil@tourisme-coutances.fr

English : Atelier gâche

Spoilage workshop at the Lingreville bakery (Tourneville-sur-Mer).

Ages 6 and up.

German :

Makulatur-Workshop in der Bäckerei von Lingreville (Tourneville-sur-Mer).

Ab 6 Jahren.

Italiano :

Laboratorio sui rifiuti presso il panificio di Lingreville (Tourneville-sur-Mer).

Per bambini dai 6 anni in su.

Espanol :

Taller de residuos en la panadería de Lingreville (Tourneville-sur-Mer).

Para niños a partir de 6 años.

L’événement Atelier gâche Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-04 par Coutances Tourisme