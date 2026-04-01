Atelier gâche Boulangerie Suzanne et Dupont Tourneville-sur-Mer
Atelier gâche Boulangerie Suzanne et Dupont Tourneville-sur-Mer jeudi 16 avril 2026.
Tourneville-sur-Mer
Atelier gâche
Boulangerie Suzanne et Dupont 55 Rue du 30 Juillet 1944 Tourneville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Atelier gâche à la boulangerie de Lingreville (Tourneville-sur-Mer).
À partir de 6 ans. .
Boulangerie Suzanne et Dupont 55 Rue du 30 Juillet 1944 Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 accueil@tourisme-coutances.fr
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English : Atelier gâche
L’événement Atelier gâche Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-07 par Coutances Tourisme
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