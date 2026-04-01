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Atelier gâche Boulangerie Suzanne et Dupont Tourneville-sur-Mer

Atelier gâche Boulangerie Suzanne et Dupont Tourneville-sur-Mer

Atelier gâche Boulangerie Suzanne et Dupont Tourneville-sur-Mer jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Boulangerie Suzanne et Dupont

Adresse : 55 Rue du 30 Juillet 1944

Ville : 50660 Tourneville-sur-Mer

Département : Manche

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Tourneville-sur-Mer

Atelier gâche

Boulangerie Suzanne et Dupont 55 Rue du 30 Juillet 1944 Tourneville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Atelier gâche à la boulangerie de Lingreville (Tourneville-sur-Mer).
À partir de 6 ans.   .

Boulangerie Suzanne et Dupont 55 Rue du 30 Juillet 1944 Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10  accueil@tourisme-coutances.fr

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English : Atelier gâche

L’événement Atelier gâche Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-07 par Coutances Tourisme

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