Atelier gâche Boulangerie Suzanne et Dupont Tourneville-sur-Mer

Tourneville-sur-Mer

Atelier gâche

Boulangerie Suzanne et Dupont 55 Rue du 30 Juillet 1944 Tourneville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Atelier gâche à la boulangerie de Lingreville (Tourneville-sur-Mer).

À partir de 6 ans. .

Boulangerie Suzanne et Dupont 55 Rue du 30 Juillet 1944 Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 accueil@tourisme-coutances.fr

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English : Atelier gâche

L’événement Atelier gâche Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-07 par Coutances Tourisme