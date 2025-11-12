Atelier Galette des Rois Clères

Atelier Galette des Rois

La Forêt des macarons vous invite à son atelier Réalisez votre propre Galette des rois !

Avec cet atelier, vous apprendrez à:

– Réaliser une pâte feuilletée

– Fleurer un plan de travail et abaisser avec un rouleau à pâtisserie

– Chiqueter votre pâte

– Réaliser une frangipane

– Utiliser une poche à douille

– Réaliser une dorure et un sirop

– Ciseler une pâte

Vous repartirez non seulement avec une galette de 6 personnes mais avec aussi avec un pâton de pâte feuilletée pour réaliser une autre galette ou tout autre pâtisserie à base de pâte feuilletée.

Une petite pause dégustation sera proposée pour reposer les gambettes !

Durée 3h 4 à 8 participants .

68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com

