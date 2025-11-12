Atelier Galette des Rois Clères
Atelier Galette des Rois Clères samedi 3 janvier 2026.
Atelier Galette des Rois
68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime
Début : 2026-01-03 09:30:00
fin : 2026-01-10
2026-01-03 2026-01-10
La Forêt des macarons vous invite à son atelier Réalisez votre propre Galette des rois !
Avec cet atelier, vous apprendrez à:
– Réaliser une pâte feuilletée
– Fleurer un plan de travail et abaisser avec un rouleau à pâtisserie
– Chiqueter votre pâte
– Réaliser une frangipane
– Utiliser une poche à douille
– Réaliser une dorure et un sirop
– Ciseler une pâte
Vous repartirez non seulement avec une galette de 6 personnes mais avec aussi avec un pâton de pâte feuilletée pour réaliser une autre galette ou tout autre pâtisserie à base de pâte feuilletée.
Une petite pause dégustation sera proposée pour reposer les gambettes !
Durée 3h 4 à 8 participants .
68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com
