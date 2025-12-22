Atelier galette des rois et goûter Le Phare Plérin, Espace Part’AgeS Le PHARE Saint-Brieuc

Atelier galette des rois et goûter Le Phare Plérin

Début : 2026-01-07 14:00:00

fin : 2026-01-07 16:30:00

Date(s) :

2026-01-07

La nouvelle année démarre de façon gourmande ! Atelier de cuisine pour préparer avec les jeunes du centre de loisirs ado des galettes des rois qui seront servies au goûter. Tout public. .

Espace Part’AgeS Le PHARE 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48

