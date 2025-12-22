Atelier Galette des Rois revisitée, La Grande École Le Havre

Atelier Galette des Rois revisitée

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 15:00:00

fin : 2026-01-07 17:00:00

Date(s) :

2026-01-07

Partagez un instant magique avec votre enfant pour réinventer ensemble la traditionnelle galette des rois ! Au programme création, bonne humeur et dégustation… Qui sera le roi ou la reine ?

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Atelier Galette des Rois revisitée

