Atelier Galette des Rois revisitée, La Grande École Le Havre

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-01-07 15:00:00
fin : 2026-01-07 17:00:00
2026-01-07
Partagez un instant magique avec votre enfant pour réinventer ensemble la traditionnelle galette des rois ! Au programme création, bonne humeur et dégustation… Qui sera le roi ou la reine ?
Durée 2h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
