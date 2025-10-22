Atelier Garance | Cartes Pop Up Halloween Bergerac
Atelier Garance | Cartes Pop Up Halloween Bergerac mercredi 22 octobre 2025.
Atelier Garance | Cartes Pop Up Halloween
1 Rue Saint-Louis Bergerac Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Laissez libre cours à votre imagination et plongez dans l’univers magique d’Halloween ! Petits et grands sont invités à confectionner leur plus belle carte à l’effigie de cette fête ensorcelante. Fantômes, citrouilles, chauves-souris…
Tout le matériel vous est fourni pour le tarif de 20€.
Réservez votre place au 06 66 05 96 46 ou par email à l’adresse suivante galeriegarance@gmail.com. .
1 Rue Saint-Louis Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 46 galeriegarance@gmail.com
