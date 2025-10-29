Atelier Garance | Peinture au Café Bergerac
Atelier Garance | Peinture au Café Bergerac mercredi 29 octobre 2025.
Atelier Garance | Peinture au Café
1 Rue Saint-Louis Bergerac Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Que vous soyez petit ou grand, laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier unique de peinture au café ! Cet atelier sera supervisé par Virginie Gros.
Le matériel nécessaire activité vous sera fourni pour le tarif de 25€.
Les places sont sur réservation au 06 29 48 90 13 ou par email à l’adresse suivante kaligraphik@gmail.com. .
1 Rue Saint-Louis Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 48 90 13 kaligraphik@gmail.com
English : Atelier Garance | Peinture au Café
German : Atelier Garance | Peinture au Café
Italiano :
Espanol : Atelier Garance | Peinture au Café
L’événement Atelier Garance | Peinture au Café Bergerac a été mis à jour le 2025-10-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides