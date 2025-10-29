Atelier Garance | Peinture au Café Bergerac

Atelier Garance | Peinture au Café

1 Rue Saint-Louis Bergerac Dordogne

Que vous soyez petit ou grand, laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier unique de peinture au café ! Cet atelier sera supervisé par Virginie Gros.

Le matériel nécessaire activité vous sera fourni pour le tarif de 25€.

Les places sont sur réservation au 06 29 48 90 13 ou par email à l’adresse suivante kaligraphik@gmail.com. .

