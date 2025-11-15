Atelier gastronomique au Château des Tourtes Château des Tourtes Vignobles Raguenot Val-de-Livenne

Atelier gastronomique au Château des Tourtes

Château des Tourtes Vignobles Raguenot 65 Rue Léonce Planteur Saint-Caprais Val-de-Livenne Gironde

Notre chai à barriques ouvre ses portes pour une expérience rare un atelier gastronomique au Château des Tourtes mené par le Chef Julien Lafage.

Vous prendrez place dans ce cadre intime, entre lumière diffuse, parfum de nos fûts combo parfait pour éveiller vos sens & votre créativité et vous serez guidés par le chef.

Le but ? Réaliser un menu complet raffiné (parfait à l’approche des fêtes de fin d’année !) avant de le savourer en accord avec les vins du Château des Tourtes, dans une atmosphère conviviale et intimiste.

Cet atelier unique, en plein coeur de l’automne, se veut réconfortant et comme une parenthèse hors du temps !

Le menu Mosaïque de poireaux & Tataki de thon rouge aux sésames torréfiés, Tournedos de magret, sauce soubise, risotto de champignons, crumble parmesan & romarin, Verrine de chocolat fève Tonka, dentelle de riz soufflé cacao amer. .

Château des Tourtes Vignobles Raguenot 65 Rue Léonce Planteur Saint-Caprais Val-de-Livenne 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 65 15 contact@vignoblesraguenot.fr

