Atelier « Gâteau façade » à Saint-Ouen-les-Vignes

Place de l’Église Saint-Ouen-les-Vignes Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

2026-02-17

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire.

Atelier Gâteau Façade à Saint-Ouen-les-Vignes

Après une visite du village à la découverte de ses principaux édifices, transforme-toi en architecte-pâtissier et reproduis la façade de l’un d’eux en gâteau, bonbons et fruits !

Arriveras-tu à attendre d’être rentré(e) à la maison pour goûter ta création ?

Rdv devant l’église

Durée 1h30

Réservation obligatoire nombre de places limité !

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

Réservation obligatoire sur www.paysloiretouraine.fr

Ouverture de la billetterie le 5 septembre 2025. 5 .

Place de l’Église Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

English :

The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire.

German :

Das Pays d’art et d’histoire Loire Touraine bietet Ihnen von September bis April zahlreiche Aktionen zur Entdeckung des Kulturerbes an! Sie befinden sich im Pays d’art et d’histoire (Land der Kunst und Geschichte).

Italiano :

Il Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offre una vasta gamma di attività di scoperta del patrimonio da settembre ad aprile! Siete nel Pays d’art et d’histoire.

Espanol :

El Pays d’art et d’histoire Loire Touraine ofrece una amplia gama de actividades de descubrimiento del patrimonio de septiembre a abril Se encuentra en el País de Arte e Historia.

