Atelier Gâteaux Espace Part’AgeS Le PHARE Saint-Brieuc
Atelier Gâteaux Espace Part’AgeS Le PHARE Saint-Brieuc vendredi 5 décembre 2025.
Atelier Gâteaux
Espace Part’AgeS Le PHARE 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 10:00:00
fin : 2025-12-05 12:30:00
Date(s) :
2025-12-05
Venez cuisiner de succulents gâteaux qui seront vendus au profit du Téléthon. Sur inscription .
Espace Part’AgeS Le PHARE 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48
English :
L’événement Atelier Gâteaux Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-11-26 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme