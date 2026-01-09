Atelier Geek Lab Découverte de la réalité virtuelle avec Meta Quest 3s

Médiathèque René-Goscinny Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-19

Tout public

Êtes-vous prêt à être transporté hors de la réalité tout en restant les pieds bien ancrés au sol ? Lors de cette animation, vous pourrez tester des casques de réalité virtuelle Meta Quest 3s prêtés par la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne et plonger dans des univers aussi immersifs que variés. Vous n’avez jamais testé la réalité virtuelle ? Pas de panique, les bibliothécaires seront là pour vous aider dans la mise en place du casque VR et vous accompagner tout au long de votre expérience.

À partir de 12 ans et adultes

Découverte en continu de 10h à 11h30

Durée de l’expérimentation 30 min maximum

Gratuit .

Médiathèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Geek Lab Découverte de la réalité virtuelle avec Meta Quest 3s Langres a été mis à jour le 2026-01-07 par Antenne du Pays de Langres