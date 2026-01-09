Atelier Geek Lab Découverte de la réalité virtuelle avec Meta Quest 3s Langres
Atelier Geek Lab Découverte de la réalité virtuelle avec Meta Quest 3s
Médiathèque René-Goscinny Langres Haute-Marne
Entrée libre
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-19
Tout public
Êtes-vous prêt à être transporté hors de la réalité tout en restant les pieds bien ancrés au sol ? Lors de cette animation, vous pourrez tester des casques de réalité virtuelle Meta Quest 3s prêtés par la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne et plonger dans des univers aussi immersifs que variés. Vous n’avez jamais testé la réalité virtuelle ? Pas de panique, les bibliothécaires seront là pour vous aider dans la mise en place du casque VR et vous accompagner tout au long de votre expérience.
À partir de 12 ans et adultes
Découverte en continu de 10h à 11h30
Durée de l’expérimentation 30 min maximum
Médiathèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est
English :
