ATELIER GEL PRESS (4-7 ans) Musée municipal Yves Machelon Gannat

ATELIER GEL PRESS (4-7 ans) Musée municipal Yves Machelon Gannat jeudi 17 juillet 2025.

ATELIER GEL PRESS (4-7 ans)

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17 10:30:00

fin : 2025-08-14 12:00:00

Date(s) :

2025-07-17 2025-07-31 2025-08-14

La technique de « Gel press » est une plaque de gélatine qui permet d’imprimer par pressage ses propres motifs à l’infini. A l’aide de revue et de peinture, les enfants pourront réaliser de belles compositions.

.

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78 musee@ville-gannat.fr

English :

The « Gel press » technique is a gelatin plate that allows you to print your own designs over and over again. With the help of magazines and paint, children can create beautiful compositions.

German :

Bei der « Gel press »-Technik handelt es sich um eine Gelatineplatte, die es ermöglicht, durch Pressen eigene Motive unendlich oft zu drucken. Mithilfe von Zeitschriften und Farben können die Kinder schöne Kompositionen herstellen.

Italiano :

La tecnica « Gel press » è una piastra di gelatina che permette di stampare i propri disegni più e più volte. Utilizzando riviste e colori, i bambini possono creare bellissime composizioni.

Espanol :

La técnica « Gel press » es una plancha de gelatina que permite imprimir una y otra vez tus propios diseños. Utilizando revistas y pintura, los niños pueden crear bellas composiciones.

L’événement ATELIER GEL PRESS (4-7 ans) Gannat a été mis à jour le 2025-06-28 par Office de tourisme Val de Sioule