Informations pratiques

Béziers

ATELIER GELLY – RIZAK – HÉRALDIK : IDENTITÉ GRAPHIQUE – FESTIVAL HORS CADRE

13 rue Casimir Péret Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-08

L’héraldique guide une lecture des marchés de Baliqiao, transformant chaque devanture en un blason moderne et identitaire.

Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.

L’héraldique guide une lecture des marchés de Baliqiao, transformant chaque devanture en un blason moderne et identitaire.

Entrée libre. .

13 rue Casimir Péret Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : ATELIER GELLY – RIZAK – HÉRALDIK : IDENTITÉ GRAPHIQUE – FESTIVAL HORS CADRE

Heraldry provides a framework for interpreting the markets of Baliqiao, transforming each storefront into a modern coat of arms that reflects its identity.

L’événement ATELIER GELLY – RIZAK – HÉRALDIK : IDENTITÉ GRAPHIQUE – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34