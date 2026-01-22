Atelier Gemmothérapie Florivore Le Bugue
Atelier Gemmothérapie Florivore Le Bugue samedi 7 mars 2026.
Atelier Gemmothérapie
Florivore 16 rue de Paris Le Bugue Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Découvrez les macérats de bourgeons ou de jeunes pousses simples d’utilisation, ils apportent de nombreuses solutions pour accompagner les petits maux du quotidien…
Animé avec Claire TESSIER, naturocœur
Sur réservation
Découvrez les macérats de bourgeons ou de jeunes pousses simples d’utilisation, ils apportent de nombreuses solutions pour accompagner les petits maux du quotidien…
Animé avec Claire TESSIER, naturocœur
Sur réservation .
Florivore 16 rue de Paris Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 62 54 florivore.perigord@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Gemmothérapie
Discover bud or young shoot macerates: easy to use, they provide a wide range of solutions for everyday ailments…
Hosted by Claire TESSIER, naturoc?ur
On reservation
L’événement Atelier Gemmothérapie Le Bugue a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère