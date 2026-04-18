Atelier Généalogie Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy

Atelier Généalogie

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

À la recherche de vos ancêtres !

Le Centre Généalogique des Côtes d’Armor vous invite à vous initier à la généalogie et à plonger dans l’histoire de vos ancêtres.

Entrée libre, venez échanger avec les membres du centre. .

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Généalogie Erquy a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor