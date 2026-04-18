Atelier Généalogie Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy
Atelier Généalogie Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy samedi 18 avril 2026.
Atelier Généalogie
Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
À la recherche de vos ancêtres !
Le Centre Généalogique des Côtes d’Armor vous invite à vous initier à la généalogie et à plonger dans l’histoire de vos ancêtres.
Entrée libre, venez échanger avec les membres du centre. .
Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24
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English :
L’événement Atelier Généalogie Erquy a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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