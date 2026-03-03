Atelier généalogie Esquiule
Atelier généalogie Esquiule jeudi 5 mars 2026.
Atelier généalogie
Maison pour Tous Esquiule Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
L’espace de vie sociale Elkarbidea organise un atelier généalogie. Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir le parcours de Julien Laplace, Esquiulais, fabricant d’espadrilles, écrivain et poète, ainsi que de rendre hommage à Angèle, sujette italienne. Des anecdotes sur le village et quelques surprises viendront enrichir ce moment convivial, accompagner de boissons et de quoi grignoter. .
Maison pour Tous Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 15 30 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier généalogie
L’événement Atelier généalogie Esquiule a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme du Haut-Béarn