Atelier généalogie Esquiule

L’espace de vie sociale Elkarbidea organise un atelier généalogie. Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir le parcours de Julien Laplace, Esquiulais, fabricant d’espadrilles, écrivain et poète, ainsi que de rendre hommage à Angèle, sujette italienne. Des anecdotes sur le village et quelques surprises viendront enrichir ce moment convivial, accompagner de boissons et de quoi grignoter. .

Maison pour Tous Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 15 30 61

