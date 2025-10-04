Atelier généalogie Geneanet, créer un arbre et faire ses recherches Beuzeville

50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

En toute convivialité !

Découvrez avec Hélène les fonctionnalités de Geneanet, site internet d’aide à la généalogie. Créez votre arbre et partagez-le avec les membres de votre famille.

Faire des recherches sur les arbres des autres contributeurs et découvrir si vous êtes parent d’une personne célèbre, retrouver des parents éloignés, un vaste monde à explorer vous attend !!

Côté pratique si vous avez un ordinateur portable, apportez-le pour faire les manipulations sur place si vous le souhaitez !

Et tout cela en toute convivialité !

Gratuit

Réservation au 02.32.42.51.39 .

50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39

