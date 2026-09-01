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AGENDA · Esquiule

Atelier généalogie Histoires locales Esquiule

jeudi 24 septembre 2026 · Esquiule

Atelier généalogie Histoires locales Esquiule

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Maison pour Tous
Ville
64400 Esquiule
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Esquiule

Atelier généalogie Histoires locales

Maison pour Tous Esquiule Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:00:00
fin : 2026-09-24 20:00:00

Date(s) :
2026-09-24

L’espace de vie sociale Elkarbidea organise un atelier généalogie. Au programme présentation de Martin Mohorade (1923-1944), le cruel destin d’un jeune Esquiulais jusqu’au camp de Flossenbürg. Programme des rencontres de l’année 2026-2027.
Quelques douceurs à partager en fin de séance.   .

Maison pour Tous Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 15 30 61 

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English : Atelier généalogie Histoires locales

L’événement Atelier généalogie Histoires locales Esquiule a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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