Atelier généalogie Histoires locales Esquiule
jeudi 24 septembre 2026 · Esquiule
Informations pratiques
Esquiule
Atelier généalogie Histoires locales
Maison pour Tous Esquiule Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:00:00
fin : 2026-09-24 20:00:00
Date(s) :
2026-09-24
L’espace de vie sociale Elkarbidea organise un atelier généalogie. Au programme présentation de Martin Mohorade (1923-1944), le cruel destin d’un jeune Esquiulais jusqu’au camp de Flossenbürg. Programme des rencontres de l’année 2026-2027.
Quelques douceurs à partager en fin de séance. .
Maison pour Tous Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 15 30 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier généalogie Histoires locales
L’événement Atelier généalogie Histoires locales Esquiule a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Esquiule (Pyrénées-Atlantiques)
- Découverte tri de la laine Sortie CPIE Esquiule 14 novembre 2026