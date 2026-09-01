Informations pratiques

Esquiule

Atelier généalogie Histoires locales

Maison pour Tous Esquiule Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 18:00:00

fin : 2026-09-24 20:00:00

Date(s) :

2026-09-24

L’espace de vie sociale Elkarbidea organise un atelier généalogie. Au programme présentation de Martin Mohorade (1923-1944), le cruel destin d’un jeune Esquiulais jusqu’au camp de Flossenbürg. Programme des rencontres de l’année 2026-2027.

Quelques douceurs à partager en fin de séance. .

Maison pour Tous Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 15 30 61

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English : Atelier généalogie Histoires locales

L’événement Atelier généalogie Histoires locales Esquiule a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn