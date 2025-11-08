Atelier généalogie les bases pour bien démarrer Beuzeville

Atelier généalogie les bases pour bien démarrer Beuzeville samedi 8 novembre 2025.

Atelier généalogie les bases pour bien démarrer

50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

2025-11-08

Recherches dans les archives militaires.

Qui étaient mes arrière-grands-parents et mes arrière-arrière-arrière…grands-parents ?

Ne serions-nous pas cousins germains ?

Vous avez envie de débuter l’arbre généalogique de votre famille, vous avez débuté mais vous êtes bloqués, vous souhaitez des conseils, vous aimez la généalogie mais vous ne connaissez pas les nouveaux outils collaboratifs, alors venez rencontrer Hélène Quer, passionnée et férue de généalogie.

Lors de cet atelier « Les bases pour bien démarrer », Hélène sera là pour vous guider dans la grande enquête qu’est la Généalogie. Vous avez démarré, mais vous avez des doutes sur votre démarche, cet atelier est aussi pour vous !

Côté pratique si vous avez un ordinateur portable, apportez-le pour travailler sur vos recherches.

Et tout cela en toute convivialité !

Gratuit

Réservation au 02.32.42.51.39 .

50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39

English : Atelier généalogie les bases pour bien démarrer

Research in military archives.

German :

Recherchen in den Militärarchiven.

Italiano :

Ricerca negli archivi militari.

Espanol :

Investigación en archivos militares.

