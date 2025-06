Atelier généalogie Salle de la Mairie Mazet-Saint-Voy 12 août 2025 14:30

Haute-Loire

Atelier généalogie Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : Mardi 2025-08-12 14:30:00

fin : 2025-08-12 17:30:00

2025-08-12

Frédérique Mounier et Jean-Claude Soubeyrand vous aideront dans la recherche de vos ancêtres.

Salle de la Mairie Route du Chambon

Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Frédérique Mounier and Jean-Claude Soubeyrand will help you research your ancestors.

German :

Frédérique Mounier und Jean-Claude Soubeyrand werden Ihnen bei der Suche nach Ihren Vorfahren helfen.

Italiano :

Frédérique Mounier e Jean-Claude Soubeyrand vi aiuteranno a ricercare i vostri antenati.

Espanol :

Frédérique Mounier y Jean-Claude Soubeyrand le ayudarán a investigar sobre sus antepasados.

