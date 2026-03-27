Atelier Généalogie Morteaux-Coulibœuf
Atelier Généalogie Morteaux-Coulibœuf jeudi 2 avril 2026.
Atelier Généalogie
9, place de la mairie Morteaux-Coulibœuf Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 14:00:00
fin : 2026-04-09 16:30:00
Date(s) :
2026-04-02 2026-04-09 2026-04-30
Atelier Généalogie
– L’objectif proposer, aux amateurs de généalogie, une méthodologie de recherche à partir de leurs documents de famille personnels- ouvert de 14h à 16h30 02 58 11 00 00. .
9, place de la mairie Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00
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English : Atelier Généalogie
Genealogy workshop
L’événement Atelier Généalogie Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Falaise Suisse Normande