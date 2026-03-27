Atelier Généalogie

9, place de la mairie Morteaux-Coulibœuf Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 14:00:00

fin : 2026-04-09 16:30:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-09 2026-04-30

Atelier Généalogie

– L’objectif proposer, aux amateurs de généalogie, une méthodologie de recherche à partir de leurs documents de famille personnels- ouvert de 14h à 16h30 02 58 11 00 00. .

9, place de la mairie Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00

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English : Atelier Généalogie

Genealogy workshop

L’événement Atelier Généalogie Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Falaise Suisse Normande