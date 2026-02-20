Atelier généalogie Sancoins
Atelier généalogie Sancoins samedi 14 mars 2026.
Atelier généalogie
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
.
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier généalogie Sancoins a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Loire en Berry