Atelier Généalogie Sauzé-Vaussais vendredi 21 novembre 2025.

1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21

Date(s) :
2025-11-21

Vendredi 21 novembre
A partir de 15h

La Fabrik, 1 bis Rue du Baron, Sauzé-entre-Bois

Gratuit

Public adulte

Vous souhaitez vous lancer dans la généalogie. Si vous ne savez pas par où commencer, alors n’hésitez pas à venir poser vos questions. L’atelier généalogie, c’est un groupe d’échange et de partage, un lieu où l’on trouve des astuces et de l’entraide.   .

1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61  mediatheque@sauze-entre-bois.fr

