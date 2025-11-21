Atelier Généalogie Sauzé-Vaussais
1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Vendredi 21 novembre
A partir de 15h
La Fabrik, 1 bis Rue du Baron, Sauzé-entre-Bois
Gratuit
Public adulte
Vous souhaitez vous lancer dans la généalogie. Si vous ne savez pas par où commencer, alors n’hésitez pas à venir poser vos questions. L’atelier généalogie, c’est un groupe d’échange et de partage, un lieu où l’on trouve des astuces et de l’entraide. .
1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr
