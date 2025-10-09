Atelier gérer les raccourcis d’applications Limoges Bfm Aurence Limoges

Atelier gérer les raccourcis d’applications Limoges Bfm Aurence Limoges jeudi 9 octobre 2025.

Atelier gérer les raccourcis d’applications Limoges

Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Apprenez à ajouter, supprimer et déplacer les raccourcis de vos applications pour personnaliser votre téléphone.

Inscription à l’espace multimédia de la Bfm Aurence, sur présentation de la carte de bibliothèque à jour ou par , à partir du mardi 2 septembre. .

Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85

English : Atelier gérer les raccourcis d’applications Limoges

German : Atelier gérer les raccourcis d’applications Limoges

Italiano :

Espanol : Atelier gérer les raccourcis d’applications Limoges

L’événement Atelier gérer les raccourcis d’applications Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Limoges Métropole