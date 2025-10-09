Atelier gérer les raccourcis d’applications Limoges Bfm Aurence Limoges
Atelier gérer les raccourcis d’applications Limoges Bfm Aurence Limoges jeudi 9 octobre 2025.
Atelier gérer les raccourcis d’applications Limoges
Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Apprenez à ajouter, supprimer et déplacer les raccourcis de vos applications pour personnaliser votre téléphone.
Inscription à l’espace multimédia de la Bfm Aurence, sur présentation de la carte de bibliothèque à jour ou par , à partir du mardi 2 septembre. .
Bfm Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85
English : Atelier gérer les raccourcis d’applications Limoges
German : Atelier gérer les raccourcis d’applications Limoges
Italiano :
Espanol : Atelier gérer les raccourcis d’applications Limoges
L’événement Atelier gérer les raccourcis d’applications Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Limoges Métropole