Atelier Gérer son budget avec Excel, Médiathèque Françoise Sagan Paris

Qu’est-ce qu’un budget ? Comment organiser ses comptes pour être en mesure de les analyser et de les maîtriser ?

Lors de cet atelier, nous apprendrons les bonnes pratiques pour gérer un budget familial et nous apprendrons à paramétrer un tableau Excel de gestion de budget.

Vous repartirez avec un tableau tout prêt pour l’année 2024 !

Un atelier pour apprendre les bonnes pratiques et se familiariser avec des outils numériques pour gérer son budget familial !

Le samedi 17 janvier 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-17T11:30:00+01:00

fin : 2026-01-17T13:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-17T10:30:00+02:00_2026-01-17T12:30:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



Afficher la carte du lieu Médiathèque Françoise Sagan et trouvez le meilleur itinéraire

