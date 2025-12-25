Atelier Gérer son budget avec Excel, Médiathèque Françoise Sagan Paris
Qu’est-ce qu’un budget ? Comment organiser ses comptes pour être en mesure de les analyser et de les maîtriser ?
Lors de cet atelier, nous apprendrons les bonnes pratiques pour gérer un budget familial et nous apprendrons à paramétrer un tableau Excel de gestion de budget.
Vous repartirez avec un tableau tout prêt pour l’année 2024 !
Un atelier pour apprendre les bonnes pratiques et se familiariser avec des outils numériques pour gérer son budget familial !
Le samedi 17 janvier 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit Public adultes.
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
