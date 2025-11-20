Atelier Gestes et postures des musiciens La Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Atelier Gestes et postures des musiciens

La Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 18:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Douleurs chroniques, tensions musculaires, fatigue, stagnation technique, difficulté à transmettre une émotion… Ces blocages fréquents chez les musicien·nes peuvent souvent être liés à des problèmes de posture, à une méconnaissance du corps en mouvement.

.

La Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

English :

Chronic pain, muscular tension, fatigue, technical stagnation, difficulty conveying emotion? These frequent blockages among musicians can often be linked to problems of posture, or a lack of understanding of the body in movement.

German :

Chronische Schmerzen, Muskelverspannungen, Müdigkeit, technische Stagnation, Schwierigkeiten bei der Übertragung von Emotionen? Diese bei Musikern häufig auftretenden Blockaden können oft mit Haltungsproblemen und einer mangelnden Kenntnis des Körpers in Bewegung zusammenhängen.

Italiano :

Dolore cronico, tensione muscolare, affaticamento, ristagno tecnico, difficoltà a trasmettere emozioni? Questi problemi, molto diffusi tra i musicisti, sono spesso legati a problemi di postura e a una mancanza di comprensione del corpo in movimento.

Espanol :

¿Dolor crónico, tensión muscular, fatiga, estancamiento técnico, dificultad para transmitir emociones? Estos problemas, frecuentes entre los músicos, pueden estar relacionados a menudo con problemas de postura y una falta de comprensión del cuerpo en movimiento.

L’événement Atelier Gestes et postures des musiciens Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-12 par Valence Romans Tourisme